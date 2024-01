Casal é preso suspeito de matar artista venezuelana desaparecida no Amazonas

Um casal foi preso no Amazonas neste sábado, 6, suspeito de matar a artista venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, de 38 anos, que estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que um corpo foi encontrado na noite dessa sexta-feira, 5, enterrado em uma área de mata no município de Presidente Figueiredo (AM).