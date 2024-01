Vídeo: câmera mostra momento exato que caminhão tomba e quase atinge motociclista em Pernambuco

O acidente aconteceu por volta das 17h45min em Vila Maniçoba, no Agreste Pernambucano

Um motociclista escapou por pouco de ser atingido por uma carreta que tombou nesta quarta-feira, 3, em Vila Maniçoba, no Agreste Pernambucano. O momento, que aconteceu por volta das 17h45min, foi flagrado por câmeras de segurança do local.

No vídeo, é possível perceber que o motociclista estacionou a moto em frente a um mercadinho e caminha para dentro do local. Um tempo depois, a carreta chega se aproxima e cai em cima da moto e da calçada dos dois estabelecimentos próximos ao local. Veja:

Ao portal G1, pessoas que estavam presentes no local informaram que a carreta estava com a parte de trás inclinada para um dos lados antes de chegar na vila e tombou por um desnível no asfalto.