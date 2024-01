No Rio de Janeiro, passageiros fazem 'vaquinha' para motorista de ônibus que passou a virada dirigindo

Após a virada de ano, passageiros que faziam o trajeto entre Barra da Tijuca e Tanque, na Zona Oeste do Rio, realizaram um ato solidário para o motorista de ônibus. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, as pessoas a bordo do veículo fizeram uma vaquinha para Jhon Souza que passou a madrugada dirigindo.

No registro, os passageiros gritavam “ele merece” para o motorista de 35 anos enquanto reuniam cédulas e batiam palmas, confira: