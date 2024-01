Personal trainer morre de infarto após sentir mal-estar no estômago

O personal trainer Danilo de Campos, de 31 anos, morreu de infarto após sentir um mal-estar no município de Ponta Grossa, no Paraná. O caso aconteceu no último sábado, 30 de dezembro.

De acordo com informações do g1, Danilo teria ido sozinho ao hospital após sentir um mal-estar no estômago.

