Veja o porquê da autocobrança e da ansiedade no início do ano

Como dito anteriormente, a autocobrança e a ansiedade são consideradas sensações comuns no início de um novo ano. Todavia, existem fatores que levam a elas, desde questões culturais até sociais. “Quando chegamos ao final do ano, culturalmente, temos a tendência de comemorar conquistas. Quando a pessoa chega em dezembro, por exemplo, e percebe que não evoluiu nos últimos onze meses, ela pode se sentir incapaz”, declara Ronan Mairesse.

Para muitas pessoas, o início do ano é um momento de rever atitudes, repensar os resultados, traçar novos planos e definir prioridades. Logo, é comum haver uma certa ansiedade e autocobrança. No entanto, quando esses sentimentos atrapalham o dia a dia, é preciso atentar-se a eles.

Todo indivíduo está sujeito a desenvolver ansiedade e autocobrança no início do ano. Contudo, existem pessoas mais predispostas, conforme detalha Sirlene Ferreira, como aquelas que procrastinam, que criam muitas fantasias, que são perfeccionistas demais e que são muito exigentes consigo e com os outros.

Além dos motivos citados, a ansiedade e a autocobrança, frutos das promessas feitas no ano anterior, também podem trazer consequências emocionais. De acordo com Ronan Mairesse, caso os compromissos não sejam cumpridos, muitas pessoas tendem a ficar tristes e se sentirem culpadas, mesmo que essa realização não dependa de si.

Blenda Oliveira, psicanalista e doutora em Psicologia, ressalta que o Natal também é uma data que influencia a autocobrança e a ansiedade no início do ano. Afinal, essa comemoração tem um apelo familiar muito grande, bem como uma intensa reflexão, o que significa momentos de sofrimento para muitos indivíduos.

Ainda nesse contexto, o tratamento psicológico “é indicado quando a pessoa deseja ter um interlocutor que auxilie no processo de autoconhecimento e que a ajude a entender como fazer as transições que precisa e/ou busca”, acrescenta Blenda Oliveira.

Maneiras de evitar a autocobrança e a ansiedade

Ainda mais importante do que tratar a ansiedade e a autocobrança do início do ano, é descobrir maneiras de evitá-las. Para Blenda Oliveira, um modo eficaz é a análise equilibrada. “É importante que a pessoa faça uma avaliação do que ela quer e, principalmente, do que ela pode alcançar”, exemplifica.

A psicanalista e doutora em Psicologia também comenta que é fundamental diminuir as expectativas, não se comparar aos outros e lembrar que as mudanças profundas são dadas com passos pequenos.