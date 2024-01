Cavalos invadem farmácia e assustam funcionários no Rio de Janeiro

Dois cavalos invadiram uma farmácia no município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 30. Os animais derrubaram os produtos do estabelecimento e assustaram os funcionários que estavam no local.

A partir de imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que os dois cavalos passam por uma mercearia e os comerciantes tentam afastá-los do local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine