Faculdade de medicina da USP forma médicas travestis pela 1ª vez na história

Stella confessa que a universidade foi um espaço que a acolheu e a ajudou a se reconhecer como realmente era.“Foi durante a faculdade que eu consegui me entender uma pessoa trans. Eu consegui encontrar várias pessoas trans também e daí foi cada vez mais fazendo sentido. Em 2018, eu decidi que eu ia me apropriar desse termo. Eu falei: ‘Eu sou uma pessoa trans’.”, completou.

“A gente tem as duas primeiras médicas trans formadas pela instituição . Eu sou a primeira médica trans e negra a ser formada pela instituição. Então, acho que sirvo de inspiração no sentido de que isso é um marco em torno do quebrar a regra, quebrar a norma, quebrar o que é comum, o que é rotineiro”, contou Louise, que saiu de Minas Gerais para cursar medicina na USP, em entrevista ao g1 São Paulo.

Leia mais: Registros de alteração de nome e gênero, realizados pela Defensoria, tem crescimento de 29% em 2023

Sonho e carreira

A chance de aprovação em um dos vestibulares mais disputados do País, como o da USP, emergiu como uma maneira segura de conquistar aceitação da família e da sociedade, tanto para Stella quanto para Louise.

“Muitas vezes nós somos expulsas de casa com 14, 15 anos de idade, quando a gente se descobre e isso faz com que a prostituição seja o único caminho. Mas é por isso que eu acho que é uma via de mão dupla, porque à medida que estamos conquistando outros lugares, estamos conseguindo romper com certas coisas e fazendo com que as famílias consigam aceitar melhor, fazendo com que os ciclos de violência sejam rompidos", afirmou Stella durante a entrevista.

Ambas confessam não apenas dividir a experiência de transição ao longo dos oito anos passados nos corredores universitários, mas também compartilham o desejo de influenciar positivamente as vidas das pessoas lá fora por meio de suas carreiras médicas.



Violência e transfobia na universidade

Um mês antes de se formarem, as duas estudantes registraram um Boletim de Ocorrência contra um professor por transfobia. As ameaças e ofensas proferidas pelo docente ocorreram após a faculdade implantar o uso livre dos banheiros de acordo com o gênero com o qual a pessoa se identifica.

“Se os professores da universidade, que são as pessoas estudadas, têm contato com o dito conhecimento, não vão conseguir me respeitar, quiçá os pacientes que vêm de uma realidade muito mais humilde. Mas eram os pacientes que me respeitavam, e a grande maioria dos professores me desrespeitava”, afirma Louise.