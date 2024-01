Projeto que torna as quadrilhas juninas patrimônio imaterial do Brasil é aprovado na câmara

Um projeto que torna as quadrilhas juninas patrimônio imaterial do Brasil foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em sua última sessão do ano. As informações são da coluna Painel, da F. de São Paulo.

O projeto é do deputado Ruy Carneiro (Podemos-PB). Ele tramitou em caráter terminativo e agora vai diretamente para o Senado.