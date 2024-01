Policiais vestidos de Papai Noel prendem 'renas do mal' em operação antidrogas no Peru

Há algum tempo, a polícia costuma distrair suspeitos com fantasias e lançar operações em datas especiais

Um esquadrão policial, com um agente disfarçado de Papai Noel, lançou uma operação em um bairro perigoso ao norte de Lima contra uma gangue envolvida no tráfico de drogas em pequena escala.

Na véspera de Natal, agentes disfarçados surpreenderam dois homens que vendiam pasta de cocaína e maconha em uma residência na cidade de Huaral, cerca de 70 quilômetros ao norte da capital peruana, de acordo com imagens e declarações oficiais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O pessoal do Grupo Terna se vestiu de Papai Noel para passar despercebido neste bairro perigoso", disse neste sábado (23) o coronel Walter Palomino, chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional. "A estratégia foi bem-sucedida. O Natal chegou para os 'Renos del Mal' (Renas do Mal)", acrescentou o oficial.