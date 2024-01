SP: Criança é encontrada morta dentro de van escolar

A motorista está detida e a licença do veículo dela será cassada pela prefeitura. Menino de 4 anos foi encontrado morto embaixo de um dos bancos

A Polícia Militar foi acionada por volta das 16 horas. Quando chegaram ao local, o menino estava com sinais de rigidez cadavérica, o que indica que a morte teria acontecido há algumas horas, segundo o capitão Anderson, da Polícia Militar de São Paulo. A informação foi passada ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

Uma criança de 4 anos foi encontrada morta dentro de uma van de transporte escolar , nessa segunda-feira, 18, na zona leste de São Paulo. De acordo com a TV Globo, a motorista está detida e a licença do veículo dela será cassada pela prefeitura.

A motorista da van disse aos policiais que havia deixado a criança em um Centro de Educação Infantil (CEI) por volta das 7h30min. Quando voltou para buscá-la, no entanto, uma professora da unidade disse que o menino não estava no local.

A motorista, então, procurou por vários lugares e, ao voltar à van, encontrou o garoto. Ele estava morto embaixo de um dos bancos.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas não foi possível reanimar a criança. O menino, de acordo com a F. de São Paulo, estava no último ano da creche.