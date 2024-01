Mulher morre após cair de roda-gigante, em Minas Gerais

Uma mulher de 49 anos morreu após cair de uma roda-gigante de um restaurante na tarde desse domingo, 17, em Barbacena, no interior de Minas Gerais. Ela caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros. As informações são do UOL e do G1 - Zona da Mata.

Após a queda, a mulher começou a passar mal e teve uma parada cardiorrespiratória logo em seguida.