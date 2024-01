Erro médico: Quem é o cirurgião preso pela morte de 42 pacientes; relembre outros casos no Ceará

Profissional é investigado por outros 140 erros médicos cometidos no Rio Grande do Sul mas continuava atuando

“Não conseguimos entender por que ele fazia isso com as pessoas. Às vezes, operava uma região do corpo, mas cortava outra que não tinha a ver com a cirurgia. Houve casos de pessoas que definharam no hospital, morrendo aos poucos. Isso é recorrente nos depoimentos”, disse o delegado ao jornal O Globo.

“É estarrecedor o que ele fazia. Temos fotos de pessoas com a barriga aberta, apodrecendo, e ele não receitava nada, nenhum medicamento. Dizia que não era nada e que tudo ia passar. Temos relatos de tentativa de suicídio dentro do hospital, por causa de tanta dor”, acrescentou.

Quem é o médico acusado de matar 42 pacientes

João Batista de Couto Neto é formado em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), com especialização em Cirurgia Geral no Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre, além de possuir diversas especializações na área.

Em São Paulo, o médico foi contratado como autônomo ou terceirizado para trabalhar em órgãos públicos e filantrópicos. A prisão preventiva do médico foi decretada após ele ter sido acusado pela Polícia Civil de homicídio doloso, ou seja, em que há intenção de matar.

O médico já havia sido afastado por 180 dias do exercício da profissão, em dezembro de 2022, mas em fevereiro deste ano, o cirurgião se registrou no Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) e pôde continuar atuando. O órgão afirmou que o pedido de registro não podia ser negado na ocasião, já que o profissional não estava totalmente impedido de exercer a Medicina.