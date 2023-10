"Barbie dos animais": Justiça aceita denúncia contra médicos por homicídio culposo

A Justiça aceitou a denúncia de homicídio culposo contra os médicos Valderi Júnior e Arthur Abreu Batista Gomes, responsáveis pelo procedimento cirúrgico que resultou na morte da médica veterinária Kelly Pedrosa, conhecida como "Barbie dos Animais". A morte foi regiustrada no dia 16 de abril de 2022.



Investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e laudos periciais apontaram indicativos de erro médico ocorrido durante o procedimento cirúrgico de correção de prótese nos seios, que foi seguida de complicações. Foi a terceira cirurgia com o mesmo médico, pois houve necessidade de trocar as próteses.

Segundo os familiares, ela vinha sentindo dores e teve o intestino perfurado.