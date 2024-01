Maceió: solo da região da mina afundou 12,5 cm em 24 horas

O solo na área da mina da Braskem, localizado no bairro Mutange, em Maceió, afundou 12,5 cm nas últimas 24 horas, de acordo com a Defesa Civil do estado. A mina afunda cerca de 0,5 centímetro por hora. A velocidade é a mesma de sábado, 9, mas é maior do que na sexta-feira, 8, quando era cerca de 0,2 cm por hora.

Diante da situação, a defesa civil mantém o alerta na região. Eles pedem para que a população não circule pela área desocupada "até uma nova atualização da Defesa Civil, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo".