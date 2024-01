Clima amanhã: previsão do tempo no Rio de Janeiro nesta quinta (07/12)

Confira previsão do tempo para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) nesta quinta-feira, 7 de dezembro (7/12), e veja como estará o clima amanhã

Temperatura no Rio de Janeiro (RJ)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 38°C

Chuva no Rio de Janeiro (RJ)

A probabilidade de ocorrência de chuva é de 80%.

Vento no Rio de Janeiro (RJ)

O vento é de leve a moderado e pode chegar a velocidade de 13 km/h.

Umidade no Rio de Janeiro (RJ)

Umidade mínima: 42%

Umidade máxima: 70%

Sol no Rio de Janeiro (RJ)

Nascer do sol: 4h59min

Pôr do sol: 18h29min

Como fica o tempo nos próximos dias no RJ?

Quinta-feira (30/11): Sol com muitas nuvens durante o dia.



Sol com muitas nuvens durante o dia. Sexta-feira (01/12): Sol com nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde.

Previsão do tempo: o que é?

A previsão do tempo é a análise de características geográficas e meteorológicas locais; Reúne dados meteorológicos observacionais, imagens de satélites e de radares meteorológicos, além dos resultados de modelos numéricos para antever o possível estado do tempo (geralmente em relação a chuvas e temperatura), em um determinado lugar.

A previsão do tempo antecipa as temperaturas, umidade do ar e possibilidades de chuva para algumas horas à frente (no caso da previsão de curtíssimo prazo) ou para os próximos dias (previsão de curto prazo).