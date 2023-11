Chuva e calor no Brasil em novembro de 2023: veja previsão do tempo

O retorno gradual das chuvas no centro-oeste será importante para a recuperação do armazenamento de água no solo; saiba mais Crédito: Josh Hild / Pexels

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), novembro de 2023 contará com o tempo chuvoso amenizando as temperaturas no Sul e Sudeste, com períodos de valores máximos abaixo de 24 °C. Já em parte das regiões Norte e Nordeste, a previsão indica o oposto: as chuvas vão ficar abaixo da média e as temperaturas, acima. Os estados mais afetados serão Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e o oeste da Bahia, com termômetros acima de 28 °C. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Ceará deve ter valores dentro da média histórica. Abaixo, confira mais detalhes sobre a previsão do tempo em novembro para as cinco regiões brasileiras.

Nordeste é o semiárido onde mais chove no mundo Norte: previsão do tempo para novembro de 2023 Conforme o informativo meteorológico do Inmet, são previstas para a região Norte pancadas de chuva, com volumes maiores que 50 milímetros (mm), no Amazonas e, pontualmente, em áreas do Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins devido ao calor e alta umidade. No Amapá, norte do Pará e sul de Rondônia, haverá predomínio de tempo seco e de baixos acumulados de chuva Nordeste: previsão do tempo para novembro de 2023 O início do mês será marcado por áreas de instabilidade, que vão provocar chuva em parte do Maranhão, Piauí e Bahia, incluindo áreas do Matopiba devido à combinação do calor e alta umidade, que ajuda a canalização de umidade. No litoral baiano, a convergência de umidade mantém a instabilidade até e, em grande parte da região, a previsão é de tempo seco e sem chuva, além de baixos valores de umidade relativa. Até a última semana do mês, a previsão é de tempo seco e sem chuva. Centro-oeste: previsão do tempo para novembro de 2023 Para o Centro-oeste, há previsão de dias quentes, com pancadas de chuva no fim da tarde devido ao calor com alta umidade, podendo acumular volumes superiores a 50 mm, principalmente na primeira quinzena do mês.

Para a segunda quinzena de novembro, há previsão de chuva, podendo ultrapassar 40 mm. Sudeste: previsão do tempo para novembro de 2023 No Sudeste, a previsão é de tempo seco e sem chuva, além de baixos valores de umidade relativa. A partir da segunda quinzena do mês, há previsão de chuva, podendo ultrapassar 40 mm, especialmente no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e no sul do Triângulo Mineiro. Nas demais áreas, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva. Sul: previsão do tempo para novembro de 2023 A instabilidade no Sul aumenta a partir do dia 8 de novembro, provocando chuva localmente expressiva, que pode vir acompanhada de queda de granizo, raios e rajadas de vento.

Na segunda quinzena do mês, o predomínio é de ar seco e quente e sem chuva. Na Região Sul, a previsão é de acumulados de chuva maiores que 50 mm. A chuva deve ser mais localizada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Impactos do El Niño

Na metade Sul, onde a chuva vem frequente e intensa, além de toda circulação de ventos mudadas pelo El Niño que favorece áreas de baixa pressão e de instabilidade, a passagem de frentes frias e ciclone extratropicais na costa vão continuar presentes, mas com menor intensidade.