EUA anuncia diálogos com a China sobre o clima antes da COP28

Os diálogos, às vésperas de uma aguardada visita do presidente chinês, Xi Jinping, aos Estados Unidos, serão realizados no centro turístico de Sunnylands, lembrado por ter sediado a primeira cúpula americana de Xi em 2013, após chegar ao poder.

Estados Unidos e China, os dois maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, vão dialogar no fim de semana, na Califórnia, para buscar avanços antes da cúpula climática da ONU, a COP28, em Dubai, anunciou o Departamento de Estado americano nesta quinta-feira (2).

As duas partes vão discutir "melhores implementação, ambição e esforços para promover uma COP28 exitosa", acrescentou, em nota, o Departamento de Estado.

Líderes mundiais e negociadores climáticos vão se reunir em Dubai a partir de 30 de novembro, para a cúpula da ONU, em um momento em que temperaturas recorde, o aumento dos incêndios florestais e a piora das catástrofes geram preocupação crescente com o destino do planeta.

Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, são responsáveis, juntas, por quase metade das emissões de gases de efeito estufa, mas são adversários frequentes no cenário internacional.

Um tema-chave na cúpula de Dubai será elaborar os detalhes do chamado fundo de perdas e danos, que compensará os países mais pobres para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, ao invés de simplesmente ajudá-los a se adaptar.

O governo do presidente americano, Joe Biden, não se opôs ao fundo, mas insiste em que a China aporte dinheiro juntamente com os países ricos, sabendo que conseguir financiamento será difícil em um Congresso em que o Partido Republicano (seu adversário) está repleto de céticos climáticos.

A China, embora agora seja com folga o maior emissor de carbono, afirma que os Estados Unidos têm maior responsabilidade histórica e que os países emergentes não deveriam enfrentar limitações que nunca frearam o Ocidente.