Homem é morto a tiros após briga por máquina de ursinhos no Rio de Janeiro

Um homem de 53 anos foi morto a tiros em um posto de gasolina, localizado na Estrada do Mato Alto, no Rio de Janeiro, após uma discussão envolvendo uma máquina de ursinhos de pelúcia. O caso aconteceu na última sexta-feira, 3.

Segundo informações do g1 Rio de Janeiro, a vítima, identificada como Lindomar Riva, teria discutido com um outro homem que estava no estabelecimento.

