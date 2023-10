Nova espécie de peixe cascudo é descoberta em área afetada pela barragem de Belo Monte

O peixe habita principalmente a área alterada pela construção da barragem de Belo Monte; saiba quais as características da espécie

Uma nova espécie de peixe cascudo foi descoberta na região em que foi construída a barragem da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A pesquisa está descrita em artigo publicado nessa segunda-feira, 30, na revista científica Neotropical Ichthyology.



O estudo foi conduzido por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e da Universidade Federal do Pará (UFPA). Clique aqui para conferir o artigo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No material está detalhado que a nova espécie de Scobinancistrus habita principalmente a área alterada pela construção da barragem de Belo Monte, em Altamira, indo desde a Volta Grande do Xingu até a confluência com o rio Iriri.