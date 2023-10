Ataque a escola em SP: o que se sabe sobre tiroteio em Sapopemba

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, um adolescente de 15 anos, também aluno, entrou armado no colégio e efetuou os disparos. Ele foi apreendido junto com a arma.

Veja o que se sabe sobre o caso.

Quem são as vítimas de ataque a escola na zona leste de São Paulo?

Todas as vítimas baleadas são mulheres. Uma delas, de 15 anos, foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos. As outras duas têm quadro estável e não correm risco de morte.

Elas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Geral de Sapopemba. Uma das vítimas que sobreviveu foi atingida no tórax e a outra, na clavícula. As informações são da Polícia Militar de São Paulo, apuradas pelo Uol.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram auxílio na rede de ensino. De acordo com a PM, um dos feridos atendidos não foi atingido pelos disparos, mas se feriu ao tentar fugir do ataque.

Suspeito foi detido pela polícia

O aluno, de 16 anos, usou um revólver calibre 38 do pai, segundo a polícia. Estudante do 1º ano do Ensino Médio, ele estava com o uniforme da escola quando foi apreendido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.