Aluna morre e outras três pessoas ficam feridas em ataque à escola de SP

Uma estudante de 15 anos morreu após um ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 23. Outras três pessoas ficaram feridas. Todas as vítimas, até o momento, são mulheres. As informações são do jornal O GLOBO.

A estudante que faleceu teve um ferimento na cabeça. Ela chegou a ser encaminhada a um pronto socorro, mas não resistiu. As outras três vítimas foram atingidas no tórax, na clavícula e no membro superior direito. Todas foram socorridas no Pronto Socorro de Sapopemba, localizado a 600 metros da escola.