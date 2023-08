Corredores Digitais vai selecionar 180 startups em estágio inicial

O Corredores Digitais , hub de inovação do Governo do Estado, está com inscrições abertas para a Jornada Bora Criar que vai selecionar até 180 startups em estágio inicial.

Para se inscrever, os interessados devem ter um projeto que desejam transformar em negócio, possuir uma equipe multidisciplinar formada por dois a três integrantes e ter mais de 16 anos. As inscrições estão abertas até o dia 29 de agosto pelo site do programa.

Novidades

Uma das novidades da edição 2023 do Corredores Digitais é a ampliação do trabalho do Corredores Digitais por meio da Rede de Ambientes de Inovação.

Capacitados pelo programa, os ambientes estão distribuídos em 11 regiões do Ceará, promovendo uma maior integração entre os agentes do ecossistema de inovação e permitindo também que os benefícios do Corredores Digitais alcancem pessoas em todo o estado, incluindo as cidades do interior.

“A Rede de Ambientes de Inovação trouxe um diferencial a mais para o Programa Corredores Digitais. Com um trabalho concentrado, já apoiamos mais de 1200 ideias inovadoras. Agora que contamos com mais agentes capacitados para atuarem nesse processo, poderemos impactar em novas escalas a nossa economia, auxiliar empreendedores distribuídos em todas as regiões cearenses e viabilizar soluções inovadoras para o Estado”, destaca Sarah Monteiro, gerente técnica do Programa Corredores Digitais.



Confira a lista de ambientes de inovação habilitados por região

Grande Fortaleza



Agência de Inovação Nutec

Área 42 Coworking

Centro de Empreendedorismo e Inovação

Elephant Coworking

Hub de Inovação de Itaitinga – TecnoIta

Meteora

Mindset Universitário para Desenvolvimento de Empreendedores (Mude)

NINNA Hub

Parque Tecnológico da Universidade Federal do Ceará (Partec/UFC)

Planet Hub de Impacto e Inovação

Litoral Leste