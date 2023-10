Homem é internado em hospital de João Pessoa após ter três dias de ereção

Após ingerir altas doses de remédio para disfunção erétil e ter tido ereção contínua por três dias, um homem de 46 anos foi internado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Segundo a assessoria do hospital, ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Cruz das Armas e, devido à gravidade do quadro clínico, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Trauma da capital paraibana no domingo, 15.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O paciente fez o uso de vários comprimidos de sildenafila 50mg de uma vez e teve uma ereção intensa que perdurou por três dias, quando resolveu procurar ajuda médica. No Trauma, ele relatou dor intensa no pênis e passou por um procedimento urológico de drenagem do órgão genital com punção.