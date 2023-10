Dia dos professores: veja origem da data e mensagens de agradecimento

Tema é debatido desde o Brasil Império, ganhou força com a mobilização de educadores nos anos 1940 e foi efetivado durante o governo de João Goulart

Crédito: Reprodução/drazen_zigic via freepik

Todo o período foi marcado por mobilizações de educadores e medidas governamentais de valorização da educação. Para explicar melhor esse processo, O POVO separou alguns dos principais acontecimentos que colaboraram para a legitimação do Dia do Professor.

O Dia dos Professores é comemorado anualmente no Brasil na data de hoje, 15 de outubro. Utilizado para reforçar a importância da profissão e debater problemas a serem enfrentados na educação, o momento reservado aos educadores levou mais de 100 anos para ser legalmente efetivado no País.

Decreto do “ensino elementar” no Brasil Império

O primeiro marco aconteceu em 1827, nos primeiros anos de D. Pedro I como imperador do Brasil. No dia 15 de outubro daquele ano, o governante baixou o decreto pelo “ensino elementar”, determinando que “todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras”, dizia o texto.

O documento, considerado um grande passo para a educação no Brasil, também abordou temas como a descentralização do ensino, a remuneração dos educadores e padronizou os objetos de estudo dos alunos.

Mobilizações de professores nos anos 40

O tema voltou a ser debatido com veemência mais de 100 anos depois, nos anos de 1947 e 1948. Em primeiro momento, Salomão Becker, então professor da rede estadual de ensino de São Paulo, decidiu destinar a data utilizada por D. Pedro para trocar experiências com colegas e debater os desafios da profissão.

A data foi também inspirada em uma tradição da cidade natal de Becker, Piracicaba, onde professores e alunos se confraternizavam com doces e salgados. Bem aceita pela comunidade, a celebração se firmou como tradição no estado e serviu de exemplo para outros locais.

Um ano depois, mais uma iniciativa vinda da educação, desta vez da jornalista, professora e primeira parlamentar negra eleita no Brasil, Antonieta de Barros. À época, era deputada estadual de Santa Catarina e estabeleceu o feriado escolar na data de 15 de outubro, através da Lei n.º 145, de 12 de outubro de 1948.

Dia do professor vira feriado nacional

Cerca de 15 anos após as mobilizações dos anos 1940, a data foi oficialmente adotada como feriado em todo o País pelo Governo Federal. Por meio do decreto n.º 52.682/63, a gestão de João Goulart, o Jango, declarou a paralisação das atividades escolares na data.