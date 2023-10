Mãe e pastor são presos suspeitos de negociarem estupro de menina de 10 anos

Um pastor foi preso na última sexta-feira, 6, suspeito de estuprar uma criança de 10 anos no município de Cáceres, em Mato Grosso. O homem de 55 anos é acusado de pagar à mãe da vítima, que também foi presa, pelas relações sexuais.

O caso foi denunciado por uma vizinha do líder religioso, que estranhou as idas da criança à casa do homem, onde os crimes ocorreram, de acordo com a Polícia Civil. As informações são do g1 Mato Grosso.