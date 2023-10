Santa Catarina decreta fechamento de barragens após duas mortes

Em muitas cidades, os bombeiros estão resgatando moradores com uso de botes infláveis. Ainda não foi divulgada pelo governo catarinense uma estimativa do total de desabrigados.

As regiões mais afetadas pelas chuvas que atingem o estado de Santa Catarina nos últimos dias são o Vale do Itajaí, o Planalto Norte e a Oeste, além de áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul. Prognósticos técnicos que apontam que, com as chuvas previstas para este domingo (8), os rios possam atingir níveis expressivos de 14 metros. Novas precipitações também são esperadas para o decorrer da semana, embora com menos força.

O governo orienta que a população que mora em áreas de risco deixe suas residências e busquem abrigo seguro. Efetivos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram destacados para atuar com helicópteros e outros equipamentos. O estado do Paraná também enviou reforços. O governo catarinense pediu ainda apoio ao Exército Brasileiro.