RJ: corpos de supostos assassinos de médicos em quiosque são encontrados dentro de carro

A principal hipótese da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) é de que os ortopedistas foram assassinados por engano. Uma das vítimas, Perseu Ribeiro de Almeida, 33, era parecido fisicamente com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, de 26.

Quatro corpos foram encontrados dentro de dois carros no bairro Gardênia Azul, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 6, por policiais da Delegacia de Homicídios. Os mortos ainda não foram identificados, mas, segundo informações preliminares divulgadas pelo jornal O Globo, os corpos seriam dos responsáveis pela morte dos três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca nessa quarta, 5.

Conforme os policiais, o médico tinha o peso, altura, cabelo e barba parecidas com a do miliciano, que costumava frequentar a orla da praia.

Dois dos médicos mortos são de São Paulo e o terceiro - que teria sido confundido - é da Bahia. Estão entre eles: Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, — irmão da deputada — Marcos de Andrade Corsato, 62, Perseu Ribeiro Almeida, 33. Eles estavam no Rio para um congresso internacional de ortopedia.

As vítimas estavam hospedadas no Hotel Windsor, que iria sediar o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo a partir desta quinta-feira.