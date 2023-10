Homem derruba moto três vezes e afasta assaltantes em São Paulo; veja

Sorte ou coragem? Homem, após assaltarem da própria moto, impede assalto, derrubando assaltantes do três vezes veículo; entenda a história.

Durante assalto em São Paulo, ladrões tentam roubar a moto de um homem, que acaba reagindo, empurrando os indivíduos três vezes do seu veículo. Logo após, acabam desistindo e fugindo.

Imagens de segurança flagraram o momento do ocorrido. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, o caso ocorreu no dia 28 de setembro, quinta-feira, e segue em investigação.

Apesar de falharem na fuga com o veículo, os dois assaltantes levaram o celular da vítima e seu capacete.