"Eleites": agência de notícias do Governo Federal usa linguagem neutra em matéria

O portal de notícias estatal, a Agência Brasil, publicou uma matéria em que usava linguagem neutra, ou linguagem não binária, ao falar sobre o evento “1º Encontro de LGBT+ eleites”, realizado na sexta-feira, 20, e no sábado, 21, em Brasília.

A matéria traz o título “Parlamentares eleites reúnem-se pela primeira vez em Brasília” e esclarece, no final do texto, que a repórter escreveu o texto com linguagem neutra “a pedido das parlamentares eleites”.

O texto registra o evento de congressistas que devem assumir vagas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas nos Estados no dia 1° de fevereiro. Participaram do encontro as deputadas Erika Hilton (Psol-SP) e Duda Salabert (PDT-MG), primeiras deputadas federais trans eleitas no Brasil.

A codeputada estadual de São Paulo, Carolina Iara (Psol-SP), foi quem pediu para o texto ser construído com a linguagem neutra. Ela se identifica como intersexual, mas foi mencionada na matéria com os pronomes femininos.

A linguagem neutra no Governo Lula

Desde os primeiros dias de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seus ministros vêm adicionando a linguagem neutra em discursos e cerimônias. Os ministros dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, da Cultura, Margareth Menezes, e das Mulheres, Cida Gonçalves, se referiram aos convidados como “todes” em seus discursos.

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, utilizou do termo em seu 1º discurso no Palácio do Planalto, com a frase “Boa tarde a todas, a todos e a todes”. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também utilizou linguagem não binária.

Os termos presentes na linguagem neutra foram utilizados primeiramente pela comunidade LGBTQIA+, com o objetivo de incluir as pessoas não binárias e itersexo. O pronome “todes” chegou a ser utilizado no Twitter pelo Museu da Língua Portuguesa, em 2021.

