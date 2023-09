Homem mata idoso e usa a cabeça da vítima para fazer transações bancárias por biometria facial

A polícia foi acionada pelo setor de segurança de um banco do qual a vítima era correntista, com o encaminhamento de imagens referentes a uma tentativa de validação biométrica em que se via um homem tendo sua cabeça erguida pelo braço de outra pessoa.

Um homem de 22 anos, que seria garoto de programa, foi preso, na última segunda-feira, 25, em Goiânia, suspeito de matar um arquiteto e professor universitário de 64 anos, para subtrair dinheiro de suas contas e usar seus cartões de crédito. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o homem usou a cabeça da vítima para tentar liberar a biometria facial do celular.

Os policiais civis diligenciaram para apurar o ocorrido e encontraram, nas imediações do prédio em que a vítima morava, no Setor Oeste, um homem que foi abordado e mentiu sobre sua identidade. Os policiais descobriram seu verdadeiro nome e que ele já era investigado por diversos crimes de furto e estelionato.

Acompanhados da zeladora do prédio e do suspeito, os policiais civis subiram até o apartamento da vítima e encontraram o corpo no banheiro, com um crucifixo na mão e uma corda em volta do pescoço. A cena teria sido forjada pelo autor para simular um suicídio.

O suspeito confessou ter matado o arquiteto e ter efetuado tentativas de movimentações bancárias, transferências via pix e compras com o cartão de crédito da vítima. Na tentativa de acessar uma das contas do arquiteto, ele teria tentado concluir a validação biométrica com o uso de imagens de sua face.

Em posse de um cartão de crédito do professor, o suposto homicida saiu do apartamento ao amanhecer e ainda fez compras em um camelódromo no Setor Campinas, bem como esteve em sua própria residência, no Jardim Esmeralda.