Homem que estava na fila por transplante descobre que fará procedimento enquanto realizava trilha

Um homem que estava há nove anos na fila de espera por um rim descobriu, no último sábado, 23, que faria o transplante enquanto realizava uma trilha na Pedra do Sino, localizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do O GLOBO, o homem, identificado como Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, soube que a sua vez na fila tinha chegado quando estava na trilha, entre Petrópolis e Teresópolis. Ricardo descobriu que um órgão compatível aguardava por ele em Juíz de Fora, Minas Gerais.