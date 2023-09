Sorvete napolitano é o mais consumido no Nordeste, aponta pesquisa

Com chocolate, morango e baunilha, o sorvete napolitano é o mais consumido no Nordeste do Brasil, aponta um estudo da Scanntech, uma plataforma de inteligência de mercado. A pesquisa divulgada nesta semana leva em consideração os sorvetes vendidos em varejo, lojas, supermercados e demais comércios.

A pesquisa ainda aponta que as embalagens de 2 litros são as mais vendidas. A cearense Frosty ocupa os três primeiros lugares. Ela é a líder de vendas da região.

Por falar em sorvete, neste sábado, 23, é comemorado o Dia Nacional do Sorvete. A data foi criada há mais de 20 anos pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS). No ano passado, O POVO fez um roteiro com algumas das principais sorveterias de Fortaleza.

Confira a lista dos mais vendidos:

1. Napolitano

2. Flocos

3. Brigadeiro

4. Pavê

5. Chocolate misto

6. Leitinho Trufado

7. Bombom

8. Creme

9. Creme com passas

10. Leitinho com Açaí