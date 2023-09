Brasileiro que fugiu de prisão nos EUA é capturado na Pensilvânia

Em entrevista ao The New York Times nessa terça-feira, 12, a mãe do fugitivo afirmou que o filho foi treinado para lutar pela sobrevivência

Danilo Cavalcante, o brasileiro que fugiu de uma prisão da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi capturado na manhã desta quarta-feira, 13, pela Polícia do estado onde estava detido. Ele foi condenado por ter matado a ex-namorada — a também brasileira Débora Evangelista Brandão — em 2021. Mais cedo, as autoridades haviam encontrado as roupas dele. As informações são do Metrópoles.

Em entrevista ao The New York Times nesta terça-feira, 12, Iracema Cavalcante, mãe do fugitivo, afirmou que o filho foi treinado para lutar pela sua sobrevivência e negou que ele seja uma ameaça. "Ele está apenas tentando sobreviver", disse a mãe.