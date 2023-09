Polícia da Pensilvânia alerta que brasileiro foragido está armado

Cavalcante, 34 anos, fugiu em 31 de agosto da prisão do condado de Chester, no estado da Pensilvânia (leste), o que provocou uma grande operação de busca, com a participação de centenas de policiais, drones e cães farejadores.

A polícia da Pensilvânia alertou nesta terça-feira que a procura se concentra em South Coventry, 50 quilômetros ao noroeste da Filadélfia.

"Cavalcante está armado. Pedimos aos moradores da área que continuem com as portas e janelas externas trancadas, com os veículos em segurança e que permaneçam dentro de casa", afirmou a polícia do estado no Facebook.

A polícia também aumentou a recompensa por informações sobre o foragido, de 20.000 para 25.000 dólares (R$ 123.000), e pediu aos moradores que verifiquem suas câmeras de segurança.

No domingo, a polícia informou que Cavalcante mudou de aparência e não estava mais com a barba e o bigode observados no cartaz original de "Procurado".

As autoridades divulgaram quatro fotografias do brasileiro, todas aparentemente feitas por uma câmera instalada em uma porta enquanto ele estava de pé ou sentado na varanda de uma casa.