Loja de departamento é acusada de referência ao Holocausto e recolhe roupa

Uma postagem no X (antigo Twitter) mostrando as peças viralizou no último domingo (10/9): “Tá faltando aula de História - e noção, pros estilistas da Riachuelo”. A autora da publicação é Maria Eugênya Pacioni, especialista em Cultura Material e Consumo, semiótica psicanalítica da USP.

Um conjunto de roupas da loja Riachuelo levantou críticas nas redes sociais por semelhança com uniforme imposto aos que estavam nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial . As peças da coleção da loja de departam são um conjunto de blusa e calça listradas nas cores azul e branca.

Na mesma rede social, o Museu do Holocausto se pronunciou e aponta que "a Riachuelo não é a primeira loja de fast fashion que utiliza dessa estética em suas peças". A instituição explica que, apesar de incomuns na maioria dos campos nazista (com algumas exceções, como Auschwitz e o campo feminino de Ravensbrück), fotos e principalmente a Indústria Cultural ajudaram a construir o imaginário que nos faz remeter as roupas listradas ao Holocausto.

"Desde o surgimento da moda, a memória fica atrelada a roupas, que carregam sentido. E essa é uma grande responsabilidade", aponta o Museu. "Estilistas e publicitários precisam conhecer a História - e a necessidade de construir pensamento crítico que fortaleça noções de empatia e de alteridade."

Riachuelo interrompe vendas e retira conjunto listrado das lojas

Em nota à imprensa, a Riachuelo informou que a escolha do modelo foi uma “infelicidade” e que irá retirar as peças das lojas físicas e do site.

"Nós, da Riachuelo, prezamos o respeito por todas as pessoas e esclarecemos que, em nenhum momento, houve a intenção de fazer qualquer alusão a um período histórico que feriu os direitos humanos de tanta gente", escreve a empresa.

"A escolha do modelo das peças e da cartela de cores realmente foi uma infelicidade, e gostaríamos de reforçar que todas as peças já estão sendo retiradas das nossas lojas e ecommerce. Entendemos a sensibilidade do assunto, agradecemos o alerta trazido pelos nossos consumidores e pedimos desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas pelo que o produto possa ter representado", finaliza a nota.