"Lua Azul", que não é azul, poderá ser vista nesta quarta, 30, em Fortaleza

A “Lua azul”, como é chamada a segunda lua cheia de um mês, poderá ser vista nesta quarta-feira, 30, em Fortaleza e no resto do Brasil. O astro estará mais próximo do planeta, a uma distância de 357.181 quilômetros (km) da Terra. Em média, essa distância é de cerca de 384.400 km, de acordo com o Observatório Nacional. Apesar do nome, a lua não fica, de fato, azul.

“A lua leva uma média de 28 dias para dar uma volta completa em torno da Terra. 29 dias e meio para ter uma lua cheia, quase 30 dias. Então, em certos anos, o que [acontece]? Ao invés de 12 luas cheias, há 13”, explica Heliomázio Moreira, astrônomo e mestre em ensino de Física.

“Como vai ter [uma] 13ª lua cheia em um ano, obviamente, vai acontecer uma coincidência. Se você tem um mês de 31 dias em um mês e tem uma lua cheia no primeiro dia, no final vai ter [uma] outra no mesmo mês”, continua.