Suspeita de esquartejar a filha diz que pesquisou na internet formas de executar crime

Segundo o portal R7 São Paulo, Ruth, mãe de Alany, esfaqueou a filha enquanto ela escovava os dentes, deixou o corpo no chão por cerca de três horas e depois, já sob efeito de drogas, arrancou a cabeça da pequena.

A mulher presa no último sábado, 26, suspeita de matar, esquartejar e esconder partes do corpo da própria filha na geladeira , confessou que pesquisou na internet formas de matar a criança. Durante depoimento prestado à Polícia de São Paulo, a suspeita revelou que procurava pela maneira "mais fácil" de esquartejar a menina de apenas 9 anos.

No depoimento, Ruth teria afirmado que cortou as partes do corpo da filha, colocou-as em uma caixa térmica e, dias depois, pôs na geladeira. A mulher ainda enrolou o eletrodoméstico em fitas e um lençol.

Uma das principais dúvidas até o momento é sobre quando o crime ocorreu. Ruth afirma ter cometido o crime entre 8 e 9 de agosto, dias após o aniversário de Alany, mas a Polícia não descarta a morte da criança ainda com 8 anos.

O delegado responsável pelo caso, Eder Vulczak, destacou a frieza da acusada ao detalhar os crimes de homicídio e ocultação de cadáver, sem demonstrar nenhum arrependimento.

Mulher pode ter matado filha para se vingar do ex

Uma versão relatada por Ruth é a de que ela teria matado a criança para se vingar do ex-companheiro, o qual ela diz ser pai da menina e com quem havia rompido um relacionamento.

Parte dessas perguntas poderão ser respondidas após estudo dos restos mortais de Alany, já encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Ruth, por sua vez, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e seguirá presa até a conclusão da investigação.