Mulher é suspeita de matar filha e esconder o corpo na geladeira

Os policiais foram acionados por testemunhas que estavam ajudando a mulher, de nome Ruth, em uma mudança e viram partes do corpo da menina, que se chamava Alany, dentro do eletrodoméstico. A suspeita não foi encontrada em casa, mas foi presa horas depois na casa de um parceiro, na zona leste. O POVO opta por não publicar o sobrenome da suspeita e da vítima para evitar riscos de violência.

Duas versões

A suspeita pelo crime primeiramente negou a acusação. Ela disse que havia conhecido um homem há cerca de um mês em um aplicativo de relacionamento, e, em um dos encontros dos dois, ela e o parceiro usaram drogas e dormiram.

Quando acordou, a suspeita disse que encontrou a filha sem vida e não lembrava de nada. A mulher teria decidido colocar partes do corpo da menina na geladeira e não falou nada sobre o esquartejamento.

No entanto, já na delegacia, a mãe confessou que havia matado a menina, e o motivo que ela deu foi porque não aceitava o fim do relacionamento com o pai da criança. O crime teria ocorrido entre os dias 8 e 9 de agosto, poucos dias depois de Alany ter completado 9 anos de idade.

Segundo registros policiais, a vítima foi esfaqueada no peito e depois esquartejada.

Caso está sendo averiguado pela a Justiça

O caso foi registrado como homicídio triplamente qualificado, e ocultação de cadáver no 47º DP, sendo a área dos fatos do 100º DP (Jd. Herculano). A Justiça declarou a prisão preventiva para a suspeita.

Ruth vai responder por ocultamento de cadáver, homicídio, com duas qualificadoras: motivo fútil e vítima indefesa. A mulher segue presa e vai passar por uma audiência de custódia nos próximos dias.