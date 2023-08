Construtivista ou Tradicional? Como decidir qual a melhor escola para o seu filho

Com a chegada do período de matrículas nas escolas brasileiras, O POVO explica quais são as principais propostas pedagógicas mais comuns no País

“Quando a gente fala em proposta pedagógica, a gente tá dando conta da execução de um projeto para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes da escola. Ela envolve um cunho de desenvolvimento de aprendizagem e também político, porque esse projeto pedagógico envolve uma ação sobre a criança que vai guiar o seu desenvolvimento do ponto de vista das aprendizagem daquilo que se quer da criança como cidadão”, destaca.

A pedagoga doutora em Educação e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jakeline Andrade, explica que a proposta pedagógica corresponde ao documento de identidade institucional que serve como guia para a metodologia de ensino, a estrutura curricular e as atividades educativas da escola.

Escolher a escola para o filho pode se tornar uma tarefa desafiadora para os pais quando o assunto é avaliação de propostas pedagógicas. No Brasil, pelo menos duas principais linhas de ensino costumam ser seguidas pelas instituições de ensino, construtivista e tradicional , cada uma com suas características próprias e valores que norteiam o aprendizado dentro das salas de aula. O POVO consultou especialistas na área da Educação para guiar os pais na busca pela escola ideal para o filho.

Segundo ela, as propostas têm como objetivo abranger três principais eixos: o político, o de aprendizagem e o de desenvolvimento das crianças. Em grande escala, existem duas principais propostas pedagógicas, a tradicional e a construtivista ou progressista

“Na visão tradicional, quanto mais conteúdo, quanto mais pressão eu fizer sobre essa criança, sobre esse organismo, mais ela vai expressar aquele conteúdo que foi dito. Por outro lado, a visão construtivista do desenvolvimento compreende que a ação da criança sobre o mundo é que vai, juntamente com aquilo que é construído, dar origem à construção de conhecimento”, afirma.

A escolha da escola ideal para a criança, portanto, dependerá do perfil da família e da forma como ela deseja que o filho adquira conhecimentos. Para isso, saiba a seguir como cada escola se caracteriza.

Entenda as características de cada uma das propostas

Tradicional

Ticiana elucida que, do ponto de vista tradicional, as escolas têm a metodologia de ensino voltada para a aquisição de conhecimento com fins voltados para a memorização, a concepção de atingir determinados conteúdos, patamares.

“Nós temos ainda hoje concepções e propostas pedagógicas que se alinham com esse objetivo, cujo conteúdo é classificatório. Por exemplo, passar no vestibular, no Enem e atingir níveis classificatórios altos”, comenta.