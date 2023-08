Médica é encontrada morta dentro de mala no interior de São Paulo

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma mala em apartamento em São José do Rio Preto (SP). A vítima do crime, Thallita da Cruz Fernandes , de 28 anos, era médica, tendo se mudado para o estado de São Paulo em 2016 para cursar medicina. O corpo foi achado no fim da tarde desta sexta-feira, 18.

Ainda de acordo com o BO, o apartamento de Thallita, localizado no 3º andar, estava trancado. Por isso, essa amiga acionou a Polícia, com a ajuda do porteiro. O corpo de Thallita foi encontrado nu, na lavanderia do apartamento, dentro da mala.

O principal suspeito do crime é o namorado de Thalita, com quem ela tinha um relacionamento há três anos. O homem foi o último a entrar e deixar o apartamento.

O corpo de Thallita passou por perícia no Instituto Médico Legal (IML). A vítima estava com muitos ferimentos no rosto provocados por faca.

Imagens das câmeras de segurança do edifício foram enviadas à Polícia. O suspeito do crime ainda não foi localizado. Não há informações sobre o velório de Thalitta. A Divisão Especializada de Investigação Criminal (Deic) vai investigar o caso.

Homenagem

Em nota, a Famerp lamentou a morte da aluna: “Com pesar, a Diretoria da Famerp lamenta profundamente o falecimento trágico da aluna da turma 49, Thallita Fernandes. Sua partida prematura nos entristece. Nossos sentimentos aos familiares e amigos e colegas neste momento de tristeza e consternação.”