Ato em Copacabana pede justiça por rapaz morto em ação policial

Familiares, amigos, moradores da Cidade de Deus, artistas e apoiadores realizaram um ato, neste sábado (19), pedindo justiça por Thiago Menezes Flausino, 13 anos de idade, morto em ação policial no início da madrugada do dia 7 de agosto , na principal rua de acesso à Cidade de Deus, comunidade em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Com cartazes, balões brancos e caixões, o grupo caminhou pelo calçadão de Copacabana, na zona sul da cidade, da altura do hotel Copacabana Palace até a Avenida Princesa Isabel.

O grupo carregou 14 caixões de tamanho infantil, representando as 14 crianças e adolescentes que morreram vítimas de balas perdidas desde o ano passado. Os caixões foram enfileirados na areia. Bandeiras do Brasil com 14 furos foram pintadas de vermelho pelas crianças e posicionadas em cima dos caixões.

Junto com as bandeiras do Brasil foram posicionadas as chuteiras e a camiseta que Thiago usava para treinar nos três clubes de futebol dos quais fazia parte. Também foram colocados outros pertencentes dele, como as 13 medalhas que ganhou jogando futebol e uma Bíblia.

Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informou, em nota, que quatro agentes do Batalhão de Choque “que atuaram na noite em que um adolescente foi ferido na Cidade de Deus, zona oeste, foram afastados do serviço das ruas provisoriamente até o fim das investigações, e cumprem funções administrativas por determinação do comando da unidade. As armas usadas pelos militares foram apreendidas para a perícia e as imagens das câmeras de segurança são analisadas pela Polícia Civil, que investiga o caso”, diz a nota.

A PM informou ainda que, paralelamente ao trabalho da Polícia Civil, o comando da corporação instaurou um procedimento apuratório, por meio de sua Corregedoria Geral, para averiguar todas as circunstâncias do caso, no último dia 7 de agosto. Além do procedimento instaurado pela corporação, a SEPM informa que colabora integralmente com todos os trâmites investigativos da Polícia Civil.