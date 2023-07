Jovem internada após cheirar pimenta pode ter alta em breve

De acordo com a mãe de Thaís Medeiros, ela poderá nos próximos dias receber alta hospitalar e ser cuidada em casa

A jovem Thaís Medeiros, 25, internada desde fevereiro após forte reação alérgica ao cheirar uma garrafa de pimenta, deverá receber alta do hospital ainda neste mês, de acordo com informações da família.

“Essa volta para casa vai fazer muito bem para ela. Estar perto da família e estar perto das filhas. Isso vai fazer um diferencial muito grande na recuperação da Thais”, disse Adriana Medeiros, mãe de Thaís, nas redes sociais da filha na sexta-feira, 28.

Em junho, a família de Thaís conseguiu arrecadar mais de R$ 166 mil por meio de uma vaquinha virtual. O valor recebido será usado para montar uma estrutura, na casa da paciente, necessária para recebê-la de volta após a alta hospitalar.

Jovem internada após cheirar pimenta: entenda o caso



Thaís foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em Anápolis (GO), após cheirar um vidro de pimenta-bode (Capsicum chinense) , de ardência elevada. O caso ocorreu no dia 17 de fevereiro, e a jovem foi transferida e internada em estado grave na Santa Casa de Anápolis.

O namorado de Thaís, Matheus Lopes de Oliveira, relatou que, após o almoço, a jovem estava na cozinha conversando com a família dele sobre pimentas, quando levou o tempero ao nariz para cheirar e começou a passar mal, ficando sem ar.

Segundo Matheus, Thaís chegou a desmaiar no caminho do Hospital Evangélico de Anápolis e ficou sem pulsação. Os médicos realizaram o trabalho de reanimação por cerca de oito minutos, tempo em que a jovem ficou sem oxigenação no cérebro, resultando em um edema cerebral.