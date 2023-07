Internado na UTI, padre Airton é alvo de novas denúncias de abuso sexual

De acordo com a vítima, o religioso teria pedido por uma massagem após o banho e apareceu sem roupa. Padre Airton Freire foi internado com princípio de AVC

Mais uma mulher, que preferiu não se identificar, afirma que também foi abusada sexualmente pelo padre Airton Freire, 67, criador da Fundação Terra. Desde o último sábado, 22, o religioso foi internado na UTI de um hospital da capital pernambucana com princípio de AVC. Sobre a nova denúncia, o caso teria acontecido em uma casa de taipa na cidade de Arcoverde, no sertão de Pernambuco.

Esse é o mesmo local em que Sílvia Tavares, a primeira denunciante, afirma ter sido abusada pelo sacerdote e seu motorista, em agosto de 2022 - e tornadas públicas em maio deste ano. As informações da denúncia foram divulgadas pela Rede Globo.

De acordo com a nova vítima, o padre pediu por uma massagem após o banho. Ele, no entanto, apareceu sem roupa e começou a se masturbar. “Eu disse: ‘Padre, pelo amor de Deus, padre, se vista, se cubra, padre… Meu Deus, o que é que está acontecendo aqui?’. O capanga disse o seguinte: ‘Olha, o que acontecer aqui vai ficar aqui. Você pode fazer o que você quiser com a gente, que vai ficar aqui’. Aí, o padre começou a se masturbar rindo”, relata.



A mulher conseguiu fugir da “casinha”, quarto onde o abuso teria acontecido, e contou tudo o que aconteceu para uma amiga. A vítima planejava expor a situação a todos da Fundação Terra, mas foi aconselhada pela amiga a não falar nada até ir embora, conforme o portal Metrópoles. “Você está dentro da casa dele. Ele pode dar fim à sua vida, e ninguém nunca vai saber”.

“Essa amiga salvou a minha vida”, diz a mulher.

Um outro homem, que não quis se identificar, disse ao programa Fantástico que também foi vítima do sacerdote. Ele trabalhava para o religioso na época e acredita que foi dopado e então abusado. O homem relata que bebeu uma garrafa de água por volta das 23 horas e só se acordou horas depois.

"Eu me acordei em uma cadeira que tem próxima da mesinha, só de cueca e senti meu corpo, né? A gente sente o corpo da gente diferente".

Padre foi internado na UTI por problema de pressão



O religioso foi internado em um hospital particular de Arcoverde, no interior de Pernambuco, na tarde deste sábado, 22. O padre teve uma crise de pressão arterial e precisou ser retirado da cela do presídio onde estava.

A defesa do padre Airton entrou com um pedido de habeas corpus e tenta sua liberação da unidade prisional, para que responda em liberdade pelas acusações por conta do seu estado de saúde.

Relembre o caso

O padre Airton foi preso preventivamente no dia 14 de julho, em Arcoverde, em Pernambuco, suspeito de estupro. O religioso é fundador da Fundação Terra, criada em 1984 para ajudar famílias carentes. Existem cinco unidades do projeto: três em Pernambuco e duas no Ceará, em Maracanaú e Juazeiro do Norte.