Preso por estupro, padre Airton Freire é internado em UTI após crise de pressão

Preso desde o dia 14 de julho por suspeita de estupro, o padre Airton Freire, 67, da Fundação Terra, foi internado em um hospital particular de Arcoverde, no interior de Pernambuco, na tarde deste sábado, 22. O religioso teve uma crise de pressão arterial e precisou ser retirado da cela do presídio onde cumpre reclusão para ser levado ao Hospital Memorial Arcoverde. As informações são do jornal Diário de Pernambuco.

Em dezembro do ano passado, o sacerdote passou por uma cirurgia endovascular para a colocação de uma prótese na artéria aorta, responsável por levar oxigênio para todo o organismo. A assessoria do padre ainda não informou se a internação desse sábado tem relação com o histórico de doenças dele.

Afastado das funções sacerdotais, padre Airton enfrenta pelo menos seis denúncias por estupro no Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Uma delas motivou denúncia criminal encaminhada pelo órgão ao Poder Judiciário, que autorizou a prisão preventiva do religioso. A investigação envolve uma personal stylist que relatou ter sido estuprada pelo motorista do padre com o consentimento do sacerdote.

Silvia Tavares de Souza afirmou que o crime ocorreu em agosto do ano passado, na residência do religioso, em Arcoverde, onde a mulher participava de um retiro espiritual. O padre pediu a ela que fizesse uma massagem no seu cóccix e, durante o procedimento, solicitou ao motorista que lhe entregasse um creme.

O homem, de 36 anos, encostou em Silvia e ela disse ter notado que ele estava sem cueca. Assustada, a mulher pulou da cama, mas ficou sob a mira de uma faca e foi ameaçada pelo motorista.

Foi nesse momento que, segundo Silvia, o Padre teria ordenado ao funcionário que a estuprasse. Ela narrou que o padre assistiu ao ato sexual sentado em uma cadeira, enquanto se masturbava. O motorista também é alvo de uma ordem de prisão, mas segue foragido das autoridades. Além dele, um outro funcionário do padre que teria colaborado para o crime é procurado pela Polícia Civil de Pernambuco.