Cursinho Efivest oferece 50 vagas para cursos técnicos na área da Saúde

O cursinho Efivest lançou edital de seleção que disponibiliza vagas gratuitas em cursos técnicos na área da saúde para estudantes socialmente vulneráveis.



As inscrições serão realizadas no dia 11 de agosto e são destinadas a estudantes da rede pública de ensino que estejam cursando o 2º ano do ensino médio ou que tenham cursado o ensino médio completo em uma escola pública.

As 50 vagas se dividem em 20 vagas para o curso de análises clínicas, 20 vagas para o curso técnico em farmácia e 10 vagas para o curso técnico em enfermagem, além de 10 vagas extras para o EJA/Supletivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os interessados precisam ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e precisam entregar no dia da inscrição, das 8 às 11 horas, a seguinte documentação:

- Comprovante de Cadastro em Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), emitido pelo site do Ministério da Cidadania;

- Xerox do documento de identidade e CPF;

- Histórico Escolar do Ensino Médio em Escola Pública;

Alunos que já tenham feito algum curso técnico ou alguma graduação, que já possuem trabalho remunerado, que já tenham sido beneficiados com a bolsa e ex-alunos do Efivest não podem se candidatar às vagas.

O curso acontecerá três vezes na semana durante a manhã, das 8h10min às 11h10min, durante dois anos, respeitando as férias escolares. Caso haja empate entre candidatos, os critérios de maior idade e menor renda per capita familiar serão utilizados para o desempate.

Para mais informações, basta entrar acessar o site do cursinho ou entrar em contato com os responsáveis pelo curso pelo whatsapp, que é o número (85) 3491.4000. A sede do cursinho fica localizada na rua Alberto Magno 300, no bairro Montese, em Fortaleza.

Serviço

Cursinho Efivest ("Cursinho da Universidade") oferece 50 vagas gratuitas para estudantes socialmente vulneráveis

Endereço: Rua Alberto Magno, 300 - Montese, Fortaleza