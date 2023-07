SP: carteiro desaparece após mensagem dizendo que "seu prazo está acabando"

O carteiro Wilson Pereira dos Santos, de 45 anos, desapareceu após receber uma mensagem dizendo que “seu prazo está acabando", de acordo com informações do portal G1 - Santos e Região. O desaparecimento aconteceu no último dia 8 de julho na cidade de São Vicente, no interior de São Paulo.

De acordo com a esposa, que prefere não se identificar, Wilson saiu de casa e, em sequência enviou a seguinte mensagem: “Tô partindo, não vou mais voltar". A mulher afirma que quinze dias antes do ocorrido, o homem recebeu uma mensagem dizendo que o prazo dele estava acabando.

"Ele é muito querido por todos. Não sei o que aconteceu. Se eu soubesse que ele desapareceria naquele dia, não tinha nem saído”, diz a esposa ao portal G1 - Santos e Região. “[Ele] sempre esteve comigo nas horas boas e ruins".

No dia do desaparecimento, Wilson parecia estar desanimado, segundo a esposa. "Ele recebeu uma ligação, ficou trancado no quarto e, depois, saiu, sem voltar mais. A mensagem de despedida veio depois". Além disso, ele também revelou onde havia deixado os documentos pessoais e senhas bancárias.

Ainda de acordo com a esposa, o carteiro não tinha depressão, não fazia uso de remédios controlados ou entorpecentes.

Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade. Ao G1 - Santos e Região, a Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Civil investiga o caso.