Entregador viraliza ao comer lanche de clientes que se recusam a descer para pegar o pedido

O entregador Pedro Roberto Pereira Júnior, de 27 anos, viralizou após postar um vídeo em que comia o lanche de um cliente que se recusou a descer para pegar o pedido na portaria do condomínio. As imagens postadas no TikTok no início de junho somam mais de 7,5 milhões de visualizações.

“O iFood fala que não é obrigação nossa subir, só se o cliente for deficiente”, afirma Pedro, em entrevista ao G1 - Rio de Janeiro. “Fora isso, não precisa subir. Só que tem vários que não querem descer e são mal-educados. A gente está no Rio de Janeiro, tenho vários amigos entregadores que subiram para entregar o lanche e perderam a moto. É complicado”, critica.

De acordo com o entregador, quando o cliente não desce, o Ifood dá duas opções: voltar e devolver o pedido ao restaurante, se estiver próximo do local, ou descartar o lanche, se estiver longe. “Eu não vou jogar fora, eu como ou dou para um morador de rua”.

No Ceará, um projeto de lei que garante que o entregador não presida subir no apartamento do cliente para deixar o pedido foi aprovado no dia 27 de junho. A proposição isenta os clientes que são pessoas com deficiência.

“Hoje temos condomínios onde existem portarias eletrônicas e o entregador passa muito tempo num só local até realizar a entrega, perdendo, muitas vezes, de 30 a 40 minutos no local. Ainda tem que deixar sua moto no meio da rua ou avenida, correndo riscos de furtos e assaltos e até ser multado, dependendo do local do pedido", disse o vereador Pedro Matos (PL), à época. Ele foi um dos autores do projeto de lei.