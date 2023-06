Dia do Orgulho LGBTQIA+: Correios lançam selo em homenagem à data

Na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, Correios lançam selo comemorativo nesta terça-feira, dia 27; confira detalhes

Os correios lançam nesta terça-feira, 27, um selo em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é comemorado na quarta-feira, 28. A ação foi sugerida pela deputada federal Erika Hilton.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, afirma que a iniciativa com Hilton é um lançamento histórico e que busca, em sua gestão, tornar a empresa livre de preconceitos.

"A iniciativa da celebração vir dos Correios, uma das instituições públicas de maior credibilidade do país, demonstra que seguimos avançando como sociedade", diz Hilton, segundo informações da coluna da jornalista Mônica Bergamo.

A data surgiu a partir de confrontos entre policiais e manifestantes em 1969 e ficou marcada como um dos acontecimentos mais importantes na luta pelos direitos LGBTQIA+, a Rebelião de Stonewall.

Nos anos 1960, leis proibiam a relação entre pessoas do mesmo sexo, porém, vários homossexuais frequentavam bares privados, que recebiam este público. Em junho de 1969, os policiais cometeram uma série de invasões nesses estabelecimentos, sendo o mais famoso deles o Stonewall Inn.

Então, no dia 28 de junho de 1969, vários manifestante se uniram em frente aos bares e começaram a gritar por seus direitos. O dia ficou conhecido como uma data memorável de lutas e do orgulho LGBTQIA+.

Em junho de 1970, aconteceu a primeira Parada Gay do mundo em Nova York, como uma forma de fortalecer as lutas pelos direitos de pessoas homossexuais e transexuais. Logo, o mês de junho ficou conhecido como o mês do orgulho LGBTQIA+.