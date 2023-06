Mulher vai ao hospital com suspeita de pneumonia e descobre gravidez de 9 meses

Mulher usava anticoncepcional, não desconfiou de que estava grávida e viveu os últimos meses "normalmente". Bebê nasceu nessa quinta-feira, em unidade hospitalar no interior de São Paulo

Uma mulher de 26 anos, identificada como Stefane Silva, deu entrada em uma unidade hospitalar de São José dos Campos, no interior de São Paulo, com suspeita de pneumonia e descobriu que estava grávida de 39 semanas.



O bebê, chamado Théo, nasceu nessa quinta-feira, 22, um dia após a mulher dar entrada no hospital. Stefane já é mãe de duas crianças, de 12 e 6 anos de idade, e fazia uso de anticoncepcional pois não planejava ter outro filho.

Em entrevista ao g1 Vale do Paraíba e Região, a mulher afirmou que sempre fez o uso correto do medicamento e não sentiu nada durante os meses de gravidez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início do ano, Stefane chegou a passar por uma cirurgia, por ter sido picada por uma aranha venenosa. Mesmo com os exames feitos, os médicos também não perceberam que a jovem estava grávida.

Stefane continuou vivendo "normalmente" depois do fato, inclusive carregando objetos pesados, como fogão e geladeira, no recente processo de mudança de residência.

Com sintomas de um resfriado forte, dificuldade para respirar e dores no peito, a mulher buscou atendimento no hospital. Ao passar pelo exames de raio-x e ultrassom, os profissionais a informaram sobre a gravidez.

“Eu não senti dor, não senti mexer, chutar, nada. Ia trabalhar normal. Ninguém acreditou quando contei, acharam que eu estava brincando, acharam que eu já sabia, mas eu não sabia. Minha mãe ficou sem reação, travou quando eu contei”, afirmou.

Mesmo com a surpresa, Stefane conta que o novo integrante já é querido pela família, que se reuniu com os amigos da jovem para comprar itens para o bebê.

Ainda segundo a jovem, ela já colocou o DIU durante o parto e deverá fazer o procedimento de laqueadura.