6 dicas para cuidar do seu gato nos dias frios

Assim como os seres humanos e outros animais, os gatos também sentem frio. Embora muitos possuam uma pelagem naturalmente espessa, eles ainda são suscetíveis ao desconforto causado pelas baixas temperaturas. Dessa forma, é importante lembrar que tais pets precisam de proteção adequada contra o frio excessivo. Por isso, a seguir, confira formas de manter o seu gatinho protegido!

1. Ambiente interno aconchegante

Proporcione um ambiente quente e aconchegante dentro de casa para o seu gato. Certifique-se de que ele tenha acesso a áreas com temperatura controlada, longes de correntes de ar frio. Forneça camas macias e confortáveis, de preferência com cobertores ou almofadas.

2. Roupas para gatos

Em casos específicos, como gatos idosos, doentes ou com pelagem curta, roupas podem ser úteis para mantê-los aquecidos. Existem suéteres e capas especiais disponíveis no mercado. Certifique-se de escolher opções que sejam confortáveis, ajustadas corretamente e que não restrinjam os movimentos do animal.

3. Alimentação adequada

Durante épocas mais frias do ano, os gatos podem precisar de um pouco mais de calorias para se manterem aquecidos. Consulte o veterinário para ajustar a dieta do seu bichinho conforme necessário. Certifique-se de que ele tenha água fresca disponível o tempo todo.